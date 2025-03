Campionato salvo per la società di calcio Ngs Paulese che milita in prima categoria. Grazie all’impegno economico di alcuni imprenditori del paese, la squadra potrà infatti proseguire l’attività sino alla fine del campionato.

Nelle scorse settimane la notizia della crisi, tanto che la società aveva diffuso una nota sui propri canali social spiegando che, con tutta probabilità, la decisione sarebbe stata quella di ritirare la squadra dal campionato.

Spese ormai insostenibili, poca collaborazione e poco seguito in sintesi i motivi che stavano portando la dirigenza a fare la sofferta scelta. Una notizia che però non ha lasciato indifferente il paese e da lì a qualche giorno, a Paulilatino, è arrivato anche il presidente della Lega dilettanti della Fgc Gianni Cadoni per vedere di trovare possibili soluzioni.

Parole di conforto e sostegno oltre che consigli utili e iniziative dirette a dare un po’ di respiro alla Ngs Paulese. In quell’occasione anche il sindaco Domenico Gallus, già in prima linea per sostenere la squadra, si è impegnato ad aiutare la dirigenza a trovare le somme necessarie per non far morire una realtà che ha oltre 50 anni di storia.

© Riproduzione riservata