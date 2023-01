Fervono i preparativi in paese anche per le manifestazioni del carnevale paulese 2023. L’appuntamento in maschera, come conferma l’assessora comunale alle politiche giovanili Antonella Casula, sarà organizzato dalla locale consulta giovani e vedrà la gioiosa partecipazione di piccoli e grandi.

Praticamente già definito invece, il programma delle iniziative mascherate a cavallo promosse dall’associazione circolo ippico Paulese. Con la solita numerosa cornice di pubblico nello storico percorso in sabbia di Via Nazionale, sabato 25 e domenica 26 febbraio si potrà assistere alle splendide pariglie rispettivamente con "Cursas a Sa Pudda" e "Cursas a Sas Padeddas".

«L’inizio delle corse è fissato alle ore 15 – evidenzia il consigliere comunale Paolo Cadinu - e in entrambi i giorni proseguirà sino al tramonto. Inutile sottolineare come dopo il lungo periodo di stop per la pandemia c’è molta attesa per vedere le evoluzioni equestri che sempre sanno proporre gli abili cavalieri paulesi, bravi a distinguersi in numeri spericolati». Sono attesi in paese per l’occasione tanti appassionati e ospiti a cui saranno offerti i dolci tipici del carnevale accompagnati dal buon vino locale.

