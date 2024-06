Il Consiglio comunale di Paulilatino, con l’astensione dei consiglieri comunali di minoranza Mariano Cuscusa, Gianfranca Piredda e Salvatore Demartis, ha recentemente programmato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per poco meno di 195mila euro. Operazione che ha poi portato ad avere un avanzo residuo da applicare pari a un milione 400mila euro di cui circa 680mila di fondi accantonati, 729mila di fondi vincolati.

Per quello che riguarda le somme programmate dall’Assemblea civica guidata dal sindaco Domenico Gallus, la scelta è stata quella di destinare 2.500 euro all’incarico di trascrizione e accatastamento di Casa Cadoni, tremila euro per la regolarizzazione dei pozzi, 5mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica-fognaria. Trentuno mila euro sono stati destinati al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle strade interne, 15mila alla manutenzione straordinaria delle rete idrico fognaria.

Per la pulizia delle strade sono stati programmati 40mila euro, poco meno di 2.300 per gli arredi della sala mensa del Comune, 35mila euro serviranno al rifacimento della numerazione civica, poco più di 19mila al riconoscimento per maggiori oneri della Tari all’Unione del Guilcier. Per l’acquisto di luminari sono stati programmati 15.500 euro, 16.800 per la manutenzione di immobili comunali e infine 4mila per lo spostamento di postazioni lavoro in seguito ad interventi di manutenzione della sede comunale.

