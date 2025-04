Paulilatino la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus programma le risorse assegnate per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo e destinate ai Comuni dell’Isola che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Per il centro del Guilcier sono stati destinati per l’annualità 2024 127.600 euro, denari che vanno impiegati seguendo le indicazioni generali date dalla Regione. La scelta dell’esecutivo è stata quella di utilizzare le somme a disposizione per la valorizzazione e manutenzione dell’area verde che si trova nella zona circostante gli impianti sportivi in località Funtana, località Bubbulica e località S’Archinera. Saranno eseguiti lavori di pulizia e potatura all’interno dell’area, pulizia e manutenzione della strada di accesso e piantumazione di alberi e arbusti. Sempre con il cantiere che sarà attivato grazie a queste risorse si procederà alla pulizia e manutenzione di strade e aree verdi cittadine, piantumazione di alberi e arbusti, rimozione di sterpaglie, ripulitura delle aree verdi, potatura di siepi e piante.

Nella programmazione del contributo si è tenuto conto di una serie di parametri da rispettare. Le somme sono state programmate con una quota non inferiore al 70% per i lavoratori da occupare, una quota non superiore al 23% per la dotazione delle attrezzature e materiali, e una non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

Il cantiere dovrà essere attivato entro 12 mesi dal momento dell’assegnazione delle risorse, pena la decadenza del contributo concesso. Il Comune ha inoltre chiesto di poter utilizzare delle economie derivanti dall’annualità del 2022. Poco meno di 2.000 euro che confluiranno nell’intervento che partirà a breve. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 129.287 euro.

