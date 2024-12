“La passione che unisce”: è il titolo scelto per la terza edizione della “Giornata dello sport”, in programma a Paulilatino, con un testimonial d'eccezione come l'ex campione del mondo di pallavolo Andrea Lucchetta, altri campioni affermati e tanti giovani all’insegna dell’inclusione e della promozione sportiva.Organizzata dall'Amministrazione comunale di Paulilatino, e patrocinata dalla Regione, con l'organizzazione di Sardegna Grandi Eventi, la manifestazione nasce con l'obiettivo di incentivare il rispetto reciproco per combattere gli stereotipi di genere, promuovendo l’inclusione della diversità e l’amore per il gioco.

“La Giornata dello sport” è nata nel 2022, e negli anni è cresciuta tanto da diventare occasione di stimolo e conoscenza della pratica sportiva, grazie ad una socializzazione coinvolgente capace di abbattere barriere e pregiudizi per tutta la Sardegna.L'edizione 2024 si svolgerà in due momenti differenti: sabato 7 dicembre 2024 alle 10, al Teatro Grazia Deledda ci sarà il convegno dal titolo “Il Valore dello Sport”. Moderato dai giornalisti RAI Franco Bragagna e Armando Palanza, sarà un convegno informativo e formativo su tematiche inerenti lo sport e l’inclusione, educazione alimentare e sport, competizione, valorizzazione di percorsi culturali e sportivi integranti, rinforzare la personalità attraverso lo sport. Prevista la partecipazione di tante eccellenze sportive: oltre ad Andrea Lucchetta, interverranno Manuela Olivieri (moglie di Pietro Mennea e Presidente della Fondazione stessa), Tommaso Giulini (Presidente del Cagliari Calcio), Stefano Sardara (Presidente Dinamo Sassari Basket), Eliseo Secci (Presidente Federazione Italiana Pallavolo – Sardegna), l'ex Presidente Fidal Alfio Giomi, e Mauro Riva, figlio del “Mito” Gigi. Il secondo momento sarà quello strettamente agonistico: sabato 14, al Parco Archeologico di Santa Cristina, si terrà la gara di Cross internazionale. Lo stesso Parco Archeologico sarà uno scenario eccezionale per la promozione dello sport e del territorio. La giornata sportiva sarà articolata nel seguente modo: alle 10 la gara Regionale Cross maschile e femminile, entrambe con un montepremi di 2.000 euro. Alle ore 15 il 13° Trofeo Internazionale di Cross Santa Cristina, gara maschile e femminile, che prevede la partecipazione di numerosi atleti di livello nazionale e internazionale. Nata su impulso dell'Amministrazione comunale di Paulilatino, Assessorato alle Politiche Giovanili, Sport e Turismo, la “Giornata dello Sport” vuole dare risposte ad un'esigenza concreta che parte dall’analisi del contesto comunitario e dalla presenza di risorse ed eccellenze in ambito sportivo e, in primo luogo, dalla consapevolezza che lo sport rappresenta un veicolo privilegiato che favorisce l’inclusione, la partecipazione e l’aggregazione sociale.

“Strumento di benessere psicofisico e di prevenzione anche dei comportamenti devianti, la pratica sportiva svolge un ruolo sociale fondamentale ai fini dell’educazione e della formazione adatte a sviluppare capacità ed abilità essenziali alla crescita equilibrata dell’individuo. Eventi sportivi come questo rappresentano inoltre, un’occasione preziosa per incentivare il turismo in quanto coinvolge persone provenienti anche da altre regioni geografiche locali e nazionali veicolando un flusso che diverge per categorie ed interessi da quello tradizionale”, spiegano gli organizzatori. E aggiungono: “Fare sport diventa una scuola di vita: si apprendono le regole, s’impara a stare con gli altri per condividere e contribuire a obiettivi comuni difficili, sfidanti, ma raggiungibili. Oltre ciò la pratica ludica e sportiva è un mezzo adatto a favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità, specie perché risponde alle esigenze legate a specifiche situazioni di gruppi meno rappresentati rendendo protagonisti bambini, adolescenti, giovani, persone con disabilità, quante e quanti provengono da contesti sfavoriti”.

