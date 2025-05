A Paulilatino via al bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e ristrutturazione di prime case.

C’è tempo sino al 30 giugno per inoltrare apposita domanda al Comune. Il contributo sarà erogato, per chi ne avrà diritto, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per un massimo di 15.000 euro.

A disposizione dell’ente pubblico per soddisfare le richieste che arriveranno ci sono 52,396 euro, a tanto infatti ammontano le risorse trasferite dalla Regione per l’annualità dedicata al 2025. Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione e può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona).

Si dovrà essere residenti a Paulilatino o comunque trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

«Il beneficiario - si precisa nel bando - è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. E i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune».

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

