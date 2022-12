Nuovo sopralluogo nelle campagne di Paulilatino per fare il punto sulla stato di avanzamento della lotta al fungo killer che attacca gli olivastri. Nel centro del Guilcier, quello che risulta più colpito dal fenomeno, erano presenti gli studiosi dell’Università di Sassari, il neo assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, il sindaco Domenico Gallus, l’assessore comunale all’Ambiente Mario Putzolu, gli esperti di forestale ed ente Forestas, la locale compagnia barracellare.

Così come ha confermato lo studioso Bruno Scanu, gli esami di laboratorio eseguiti presso la facoltà di Agraria dell'ateneo sassarese e le sperimentazioni eseguite in una parte del territorio fanno emergere dei riscontri positivi. L'inoculazione di fosfonati si sta dimostrando un ottimo nemico del fungo.

L’assessore Mario Putzolu, in prima fila nella lotta al grave fenomeno che sta allarmando tutto il paese, mostra fiducia. «Da parte nostra c'è la speranza che il tutto si risolva al più presto, dando la massima collaborazione agli esperti dell'Università. Confidiamo in loro, tenuto conto che il problema sta avendo eco anche a carattere internazionale e questo ci fa sperare ancora di più per una risoluzione veloce. Durante il sopralluogo ho mostrato ai presenti almeno una settantina di piante millenarie aggredite che si trovano nel nostro territorio, in modo che vedessero cosa andremo a perdere qualora questa peste non si fermasse».

