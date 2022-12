Un compleanno speciale che a breve verrà festeggiato con una mostra di fotografie e testimonianze di chi ha trascorso parte della vita all’interno della scuola.

Il liceo scientifico “Mariano IV D’Arborea” di Oristano, ora guidato dalla dirigente Donatella Arzedi, si prepara a festeggiare i suoi primi cinquant’anni.

L’Istituto, nato nel 1974, ora si trova in via Messina, prima invece è stato ospitato in una struttura di via Campanelli e una di via Serneste. Ancora non si sa quando verrà allestita la mostra, intanto però l’album dei ricordi inizia a essere sfogliato.

«Del liceo scientifico ho un ricordo bellissimo - racconta Salvatore Zucca, classe 1941, preside del Liceo scientifico per quasi venti anni - Il momento più bello fu quando durante un'autogestione entrai a scuola e tutti gli alunni mi applaudirono. Sono sempre stato amico dei ragazzi. A chi oggi occupa i banchi del Liceo dico di studiare tanto ma anche di divertirsi».

Peppino Nonne, storico professore di scienze e chimica, ha insegnato al Liceo scientifico dal 1977 al 2005: «È stata un’avventura bellissima, indimenticabile. Quando ero in classe con i miei ragazzi mi divertivo tanto, non amavo però il momento degli scrutini, fare il giudice insomma. Quando finivo gli esami di maturità ero stanchissimo, ma subito dopo Ferragosto la scuola già mi mancava».

Peppino Nonne ancora oggi è in contatto con tantissimi alunni: «Grazie ai social ne sento tantissimi. Molti si sono realizzati e questo per un professore non può che essere motivo di orgoglio».

