Mercoledì 24 giugno, a Morgongiori, è in programma l’iniziativa “Comunicare i cambiamenti climatici”. Dalle 10, negli spazi del CEAS “Monte Arci” l’evento legato al progetto CASA. L’appuntamento è finanziato dalla Regione e si propone come azione fondamentale per avvicinare gli esperti che lavorano nel mondo della scuola e gli operatori nel settore ambientale alla problematica dei cambiamenti climatici.

Dalle 10.30, il workshop sulla comunicazione per insegnanti, operatori e guide. Nel pomeriggio, alle 15, le buone pratiche “Come ti racconto la natura”, l’utilizzo dei podcast per la comunicazione ambientale, a cura di Stefano Albergoni, di Talking Nat. L’evento è gratuito.

«I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti - afferma Giovanni Pischedda, responsabile del progetto - il problema è riuscire a fare una comunicazione semplice ed efficace nei vari contesti come la scuola o semplicemente durante le escursioni. Per questo motivo abbiamo pensato a questo evento che mira ad aiutare i partecipanti a capire nuove tecniche di comunicazione per diffondere il messaggio. Sarà con noi Stefano Albergoni e con lui vedremo una buona pratica legata all'utilizzo delle nuove tecnologie».

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