Sino al 21 dicembre possono essere presentate a Montesta le offerte per l’assegnazione della licenza per la rivendita di generi di monopolio, la classica tabaccheria. «Dopo innumerevoli solleciti da parte dell’Amministrazione Comunale – evidenzia il sindaco Salvatore Salis -, è stato finalmente pubblicato l'avviso d'asta che porterà all’assegnazione della licenza per la rivendita di generi di monopolio. Riteniamo che la riapertura di un tabacchino nel nostro Comune corrisponda a fornire ai nostri cittadini un servizio fondamentale, oltre a garantire un certo livello di reddito a chi dovesse aggiudicarsi la licenza».

«Auspichiamo - sottolinea il sindaco - che ci sia interesse nella partecipazione all'asta in oggetto e che non si debba essere più costretti a raggiungere i paesi vicini per poter acquistare i generi di monopolio. Ricordiamo che non sono stati posti vincoli alla collocazione geografica del locale destinato alla rivendita. Potrà cioè essere aperto in tutto il territorio comunale».

