La direzione generale della Asl 5 di Oristano e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio” ha comunicato alcune variazioni per gli ambulatori del progetto pilota degli ASCoT nella prossima settimana. Variazioni che riguardano anche le strutture di Gonnostramatza e Gonnoscodina.

A Gonnostramatza, il turno dell’ASCoT di via Diaz, previsto lunedì 20, non sarà operativo. Dunque l’ambulatorio straordinario rimarrà chiuso lunedì. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia di Gonnostramatza e Pompu.

A Gonnoscodina, il turno dell’ASCoT, in via Sardegna 2, previsto giovedì 23, non sarà operativo. L’ambulatorio sarà dunque chiuso giovedì. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Gonnoscodina, Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Gonnostramatza e Simala.

Sono 26 gli ASCoT nella provincia di Oristano. I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

© Riproduzione riservata