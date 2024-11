A Ghilarza sono iniziati i lavori di messa a norma degli spalti al campo sportivo.

Un intervento atteso da anni, tanto più che da tempo possono ospitare solo la metà del pubblico. Il sindaco Stefano Licheri infatti ne autorizza l’utilizzo solo per metà della capienza.

Ora, grazie a delle economie avute da un vecchio finanziamento dell’Unione dei Comuni del Guilcier per il campo di calcio, si sta procedendo con i lavori che dovrebbero concludersi a novembre. Prevista la sistemazione di vie di fuga nella parte posteriore degli spalti e la rimozione di un cordolo in calcestruzzo - oggi pericolante - che reggeva la vecchia recinzione.

«Si tratta di un lavoro molto importante che consentirà di riutilizzare totalmente gli spalti e questo produrrà anche maggior incassi per la società - spiega Stefano Licheri - . Oltretutto, da tempo stavamo autorizzando per metà della capienza ma anche di recente è arrivata una nota dalla Prefettura. Ora comunque sono in corso i lavori che dovrebbero concludersi entro novembre».

