Al cimitero di Ghilarza sarà di nuovo possibile realizzare tombe a terra. Una novità che l’Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Licheri ha subito pubblicizzato dandone notizia sul sito istituzionale del Comune.

«Grazie all'ampliamento del cimitero, sono nuovamente disponibili le tombe a terra. Pertanto tutti gli interessati potranno richiedere informazioni e prenotare la concessione degli spazi durante gli orari di apertura al pubblico presso lo sportello dei servizi demografici», recita l’avviso.

«Tolta la zona storica del cimitero dove esistono molte tombe a terra, con l’ampliamento del cimitero non si erano previste più tombe a terra da circa 25 anni», spiega il primo cittadino. Aggiungendo: «Siccome in Comune sono arrivate nel tempo diverse richieste ora, con il nuovo ampliamento, abbiamo pensato di destinare una zona proprio alla realizzazione delle tombe a terra. Al momento ne stiamo prevedendo quarantadue, ma in futuro potranno essere raddoppiate».

Nel cimitero è in corso, grazie ad un finanziamento di 300mila euro (200 mila concessi dalla Regione e 100 mila stanziati dal Comune), l’ampliamento. In particolare è stato realizzato il nuovo muro di recinzione e le platee dove si potranno poi sistemare i loculi prefabbricati. Prevista un’area verde e dunque uno spazio di circa 25 metri per 25 dove potranno trovare spazio tombe singole e doppie. Il sindaco annuncia anche: «Avranno lo stesso costo di un loculo acquistato quando si è ancora in vita, quindi un costo accessibile. Noi nel 2010 avevamo acquistato più di un ettaro di terreno per poter ampliare il cimitero. Ora stiamo procedendo in tal senso. Al momento si sta utilizzando un quarto di quello spazio, il resto si farà in futuro».

