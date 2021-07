Niente più obbligo di mascherine all’aperto a Ghilarza. Oggi il sindaco Stefano Licheri ha revocato il provvedimento adottato lo scorso 8 luglio, quando nella cittadina del Guilcier si è registrato un nuovo focolaio Covid. “Il numero dei positivi è stabile a 7 ed è riconducibile al focolaio creatosi durante una festa privata. E visto che sono passate anche due settimane dai festeggiamenti per San Palmerio e in quell’occasione i cittadini hanno rispettato l’ordinanza, abbiamo deciso per la revoca”, spiega il sindaco.

La mascherina dovrà comunque essere portata quando non potrà essere garantito il distanziamento anche all’aperto. Intanto slitterà di qualche giorno la somministrazione delle seconde dosi dei vaccini. Era stata fissata per il 31 luglio, ma con tutta probabilità i richiami verranno fatti il 3 e il 4 agosto. “Probabilmente, oltre ai medici volontari, ci saranno anche dipendenti dell’Ats per i quali però è stata data la disponibilità in queste due giornate. Appena avremo notizie certe avviseremo i cittadini”, conclude Licheri.

