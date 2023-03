Nuova iniziativa sul fronte culturale a Ghilarza. Stavolta, promossi dalla biblioteca dell'Istituto superiore Mariano IV d’Arborea e in particolare dalla sede dell’Ipsia, sarà organizzato il ciclo di incontri “La scuola incontra il territorio”, momenti per conoscere, per farsi conoscere e aprirsi alle comunità territoriali.

Si inizia il 24 marzo con la professoressa Paola Manca, docente di Lettere dell'Ipsia di Ghilarza. Tratterà il tema “Francesca Sanna Sulis: un'imprenditrice illuminata nella Sardegna del Settecento”. Sarà sempre la stessa docente a tenere il secondo degli incontri programmati nell'ambito dell'attività che vede la scuola aprirsi al territorio. In questa seconda occasione, fissata per il 21 aprile, sarà sviluppata la tematica “Una straordinaria collaborazione artistica: Grazia Deledda e Giuseppe Biasi”. Il cartellone di eventi culturali chiude il 26 maggio con la trattazione del tema “La diga di Santa Chiara sul Tirso”. A curare l’evento in questo caso sarà Serafino Piras, ingegnere e dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Samugheo.

I tre incontri si terranno alle 17:30 nella sede dell'Ipsia.

