Importante iniziativa dedicata a legalità e cittadinanza mercoledì 26 a Ghilarza. Sarà possibile grazie all’Associazione per Antonio Gramsci in collaborazione con l’associazione “Sulleregole”. Due i momenti in programma. Il primo la mattina nella sede dell’Istituto professionale di Ghilarza con le classi III e la IV Ipsia. Incontreranno la magistrata Francesca Manca che poi, alle 18, alla Torre aragonese terrà in incontro pubblico con la cittadinanza affrontando il tema “La società che include. Riflessioni sulla cittadinanza responsabile”.

Entusiasmo a scuola come spiega la docente Paola Manca che ha seguito il progetto con le sue classi: «All’inizio dell’anno scolastico l’Associazione per Antonio Gramsci mi ha contattata per chiedermi se fossi stata disponibile a svolgere, con una delle mie classi, delle attività legate alla conoscenza e alla riflessione su uno dei testi scritti dal dottor Gherardo Colombo, avendo poi la possibilità di ospitare il magistrato a scuola per dialogare con gli studenti. Sia a me che ai ragazzi è sembrata un’ottima occasione per affrontare tematiche importanti quali il rispetto delle regole ma anche l’atteggiamento positivamente critico nei confronti delle leggi, la costruzione di una società che favorisca l’inclusione e non la discriminazione».

Per motivi personali Colombo non sarà a Ghilarza, ma i ragazzi in questi mesi hanno portato avanti alcune riflessioni su brani del testo “Sulle regole”. L’Associazione “Sulleregole” promuove attraverso incontri con studenti e cittadini la diffusione di una cultura democratica fondata sui concetti di uguaglianza e inclusione sociale. «Con la loro attività – spiegano dall’Associazione per Antonio Gramsci – intendono rimuovere gli ostacoli di ordine educativo e culturale che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione a tutti all’organizzazione del paese».

