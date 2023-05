Appuntamento sportivo ma soprattutto di aggregazione e divertimento, quello promosso per sabato 10 giugno dalle ore 18 in poi al Campo Walter Frau di Ghilarza, dall’associazione 1983.

«Le leve che parteciperanno all'evento sono 21 – evidenzia soddisfatto il presidente Daniele Loi - formeranno in tutto 20 squadre, considerato che due giocano insieme. Abbiamo giocatori dai 51 ai 19 anni. Un vero esercito di calciatori (non meno di 400) che rappresenteranno le annate 72-74-76-79-81-80-82-83-84-85-88-89-91-92-95-96-97-98-99-2003-2004».

Per tutta la sera e la notte, le squadre avranno l’incoraggiamento e il supporto di familiari, parenti ed amici per quella che si preannuncia una vera e propria festa dello sport, quello sano, dove il risultato conta sino ad un certo punto, anche se tutti ovviamente giocheranno per superarsi e ottenere un posto fra le prime tre classificate.

Gli organizzatori non faranno mancare una degna accoglienza a tutti con un adeguato punto di ristoro.

