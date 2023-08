Si rinnoverà domenica 3 settembre, il motoraduno “Antonio’s friends”, bel momento di aggregazione ed amicizia dedicato ad Antonio Carta da parte di amici, colleghi e motociclisti che, arriveranno a Ghilarza da tutta la Sardegna.

La manifestazione, arrivata alla sedicesima edizione, unirà la passione per le due ruote al ricordo del giovane cardiochirurgo ghilarzese deceduto in un tragico incidente aereo nel febbraio del 2004 all’età di 38 anni mentre, con l’équipe dell’ospedale Brotzu guidata dal primario Alessandro Ricchi, trasportava un cuore da trapiantare appena prelevato al San Camillo di Roma.

Il raduno e le iscrizioni si terranno già dal primo mattino presso lo Stone Art Cafè, dove si terrà anche uno intrattenimento musicale dal vivo. Successivamente la gioiosa carovana partirà per un giro turistico del territorio, non prima di essere transitati in Via Sassari a Ghilarza presso la casa della mamma del giovane cardiochirurgo, signora Palmira Manca, che come sempre riceverà una targa dai colleghi di Antonio.

