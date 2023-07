Sarà come sempre un bel momento di sport e aggregazione, il motoraduno in programma domani, domenica 16 luglio, a Ghilarza. A promuovere l’iniziativa l’associazione " Moto club Omodeo 2023”. Mentre la manifestazione è valida come nona prova regionale T.T.R.

Iscrizioni e partenza dal parco Su Cantaru, mentre il giro turistico dal bivio di Fordongianus attraverserà gli abitati di Busachi, Neoneli, Araduli, Tadasuni e Ghilarza per un totale di 63 km.

Nel corso della giornata sono previsti spettacoli sulle due ruote, mentre per i partecipanti prevista l'accoglienza con punti ristoro attrezzati e delle convenzioni con alcune trattorie e ristoranti locali.

