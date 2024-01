A Ghilarza il primo appuntamento con il carnevale è previsto per il 4 febbraio, quando sarà proposto "Su carruzu a s’antiga". Location della manifestazione promossa dalla Pro loco saranno le vie e le piazze del centro storico.

La partenza è fissata per le 15 dalla società operaia. Il corteo di maschere antiche, accompagnate dall’organetto di Carlo Boeddu, percorrerà Corso Umberto, piazza Amsicora, vico Iosto, Carrela Su Carruzu, via Dante, via Trieste, via Cav.Agus, Ponte Chinisu, Putzu Carrazu, via Brigata Sassari e via D’Annunzio.

Il gran finale dell’evento che vede collaborare con la Pro Loco i gruppi folk Su Carruzu e Onnigaza, è in programma in piazza San Palmerio con “malloredos con bagna” e vino rosso. Protagoniste saranno Sa Mascherasa Lenzolu e Sos Burrones, quelle che caratterizzavano l’antico carnevale ghilarzese. Saranno presenti anche i costumi tradizionali sardi. Musica e balli sino a tarda sera.

