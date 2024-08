La comunità di Ghilarza si prepara a vivere tre giorni intensi in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antioco. Dal 25 luglio, tutte le sere, si tiene la novena seguita dalla messa. Sabato, alle 10, si terrà la processione, che vede sfilare anche coppie in costume e i cavalieri, seguita dalla messa.

I festeggiamenti civili, organizzati dalla leva del 1974, si aprono oggi 2 agosto. Si parte alle 19,45 in piazza Gennargentu con canti a chitarra. Alla manifestazione partecipano Emanuele Bazzoni, Franco Dessena e Daniele Giallara. Alla chitarra Nino Manca mentre alla fisarmonica Alberto Caddeo. Dalle 22 si prosegue con balli in piazza con Matteo Scano e a seguire Dj set.

Il 3 agosto protagonista assoluto della serata sarà Benito Urgu che, dalle 22, proporrà il suo show. Sarà sempre la piazza Gennargentu ad accogliere domenica 4 agosto l’ultima serata dei festeggiamenti per Sant’Antioco: alle 22 si terrà il concerto dei British Invasion.

