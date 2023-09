Ghilarza sposa la tecnologia: entro fine anno la fibra sarà sistemata infatti in tutto il paese. In questi giorni stanno iniziando i lavori finanziati a livello nazionale con i fondi del Pnrr.

«Ghilarza è tra i primi paesi dove si interverrà», commenta il sindaco Stefano Licheri. «Siamo molto contenti, questa è la vera scommessa sul fronte del sistema tecnologico con i fondi del Pnrr». Il sindaco quindi spiega: «Di volta in volta nelle strade interessate verrà sistemata l’apposita segnaletica. Gli scavi si faranno in giornata e la sera si coprirà con calcestruzzo. Una volta concluso tutto le strade saranno bitumate».

I lavori, secondo quanto indicato in un’ordinanza firmata dal responsabile della polizia locale, andranno avanti sino al 30 dicembre.

Queste le zone interessate: Via Umbria, Corso Umberto I, Via Marco Polo, Via Capitan Bachisio Licheri, Via Lazio, Via Calabria, Via Campania, Via Perdalonga, Via Abruzzi, Via Lucania, Via Degli Ulivi, Via Delle Querce, Via Licheri, Via Matteotti, Via Gandhi, Via Aldo Moro, Via Einaudi, Via Santa Lucia, Via Marco Polo, Via Saragat, Via Segni, Via Vespucci, Via Giovanni XXIII, Via Vittore Nessi, Via Alcide De Gasperi, Via Cagliari, Via Sassari, Via Nuoro, Via Principe Umberto e Via Einaudi.

