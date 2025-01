A Fordongianus si rinnova anche per il 2025 l’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Serafino Pischedda per il “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro”, da svolgersi nel periodo febbraio 2025 – gennaio 2026 e da utilizzare congiuntamente nelle attività già sperimentate con le annualità 2023 e 2024 nell’ambito dei settori dei servizi generali e dei servizi sociali.

Le iniziative proposte riguardavano il supporto agli anziani , dedicando loro delle ore da trascorrere in compagnia e per il disbrigo di commissioni. In Comune invece il supporto agli uffici comunale per alcune pratiche. Le domande si ricevono entro il 13 gennaio. Nel progetto si prevede l’inserimento di 4 giovani residenti a Fordongianus, in possesso della licenza media e di età compresa fra i 18 e 35 anni. Per tre mesi riceveranno una borsa di studio e lavoro di 600 euro mensili .

