A Fordongianus proseguono gli interventi sul risparmio energetico. Un punto fermo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Serafino Pischedda che nei mesi scorsi ha portato avanti lavori sull’impianto di illuminazione pubblica. Ora, in questi giorni, l’esecutivo comunale, ha programmato come spendere i denari (50 mila euro per l’annualità 2023 e altrettanti per il 2024) trasferiti dal Governo ai Comuni.

In particolare le somme spettanti per l’anno in corso saranno utilizzate per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e per l’illuminazione nel campo di calcetto. Con le somme dell’annualità del prossimo anno si proseguiranno gli interventi del Comune sull’impianto di illuminazione pubblica. Le somme, legate all’assegnazione dei fondi del Pnrr, dovevano essere programmate dai Comuni, anche per gli interventi previsti con la prossima annualità, entro il mese di maggio 2023.

A Fordongianus il Comune sta già intervenendo sull’impianto di illuminazione pubblica e nelle scorse settimane il primo cittadino aveva anticipato che, una volta a disposizione nuove risorse, si sarebbe proseguito in tal senso. A metà settembre si è iniziato con i lavori diretti all’efficientamento dell’impianto di illuminazione, utilizzando anche in questo caso 50 mila euro del Pnrr. Intervento che ha consentito di sostituire i corpi illuminanti in buona parte del paese, passando ai led. Resta da portare avanti la sostituzione dei pali nel centro storico e in futuro potrebbe essere questo il prossimo passo dell’Amministrazione

