A Fordongianus è stato previsto un apposito stanziamento per contribuire al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili da parte degli studenti pendolari che nell'anno scolastico 2023-2024 hanno frequentato regolarmente le lezioni.

Il rimborso spetta agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di Istruzione secondaria superiore e Artistica e i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuto dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.

Gli interessati devono presentare domanda al Comune esclusivamente tramite gli stampati in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabili via internet dal sito web, unitamente alla copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti mensile e/o scontrino e/o ricevuta fiscale rilasciata all'acquisto del titolo di viaggio per il quale si chiede il rimborso. Le domande devono essere presentate entro il 13 gennaio.

