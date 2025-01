Ammontano a 10 mila euro le risorse stanziate dal bilancio a Fordongianus per le associazioni del paese.

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda ha fissato i criteri per l’assegnazione dei contributi. E la scelta è stata quella di confermare quelli già in vigore. In particolare l’importo del contributo non dovrà essere superiore al 75% dell’ammontare della spesa complessiva indicata nel piano finanziario e per ogni singola manifestazione non dovrà superare i 3.000 euro.

La concessione del finanziamento potrà essere riferita ad una sola manifestazione; ulteriori proposte di ogni associazione potranno essere finanziate in caso di somme ancora disponibili non assegnate. Dietro richiesta potrà essere concessa un’anticipazione pari al 30% del finanziamento concesso.

Entro 60 giorni dallo svolgimento della manifestazione dovrà essere presentato il rendiconto dell’attività svolta con elenco dettagliato delle entrate e delle spese e, tempo due settimane, verrà liquidato il contributo.

