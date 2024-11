Un’iniziativa nata dalla collaborazione di 3 comuni e che mira a regalare una giornata in compagnia, sotto il segno della socialità, alla popolazione in età avanzata.

Da questi presupposti, i Comuni di Curcuris, Villa Verde e Usellus organizzano, per venerdì 6 dicembre, “La Giornata della Terza Età”.

Il programma della giornata prevede la partenza, dal mattino, in direzione Cagliari. Nel capoluogo i partecipanti visiteranno Orto Botanico e Anfiteatro Romano, pranzeranno e nel pomeriggio faranno ritorno nei Comuni di residenza. Sarà prevista una quota di partecipazione di 12 euro per coloro che hanno compiuto i65 anni di età, mentre per i coniugi non sessantacinquenni e per gli accompagnatori più giovani (nel caso di anziani che hanno difficoltà) si dovrà pagare la quota intera. Le adesioni dovranno pervenire presso gli uffici dei 3 Comuni, entro le 14 di giovedì.

