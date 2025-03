Le tradizioni di Busachi impresse anche nella scelta dell’arredo urbano. L’ Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Orrù, da tempo è impegnata con una serie di interventi che riguardano la riqualificazione del paese e ora concentra l’attenzione sulla riqualificazione dell’arredo urbano. Il sindaco spiega infatti: “Abbiamo prestato attenzione anche all’abbellimento del centro urbano e in modo particolare alle piazze, andando a sostituire gli arredi urbani. In particolare abbiamo sostituito i pannelli che raffigurano le nostre bellezze e i nostri monumenti. Inoltre abbiamo provveduto alla sostituzione delle panchine che presto saranno affiancate da fioriere. A progettarlo è stato l’architetto Antonio Loddo di Busachi. Il Comune è intervenuto con un impegno finanziario di diverse decine di migliaia di euro, poi gli arredi sono stati realizzati dagli artigiani locali”. Il primo cittadino quindi precisa: “I colori che sono stati scelti per le panchine raffigurano la gonna del costume di Busachi, conosciuto e apprezzato in tutta l’Isola e ancora quotidianamente indossato da diverse decine di anziane. In questo modo lo abbiamo reso visibile ulteriormente”.

