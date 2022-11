Mentre la stagione turistica sembra non essere ancora del tutto conclusa, l’amministrazione comunale guarda già alla prossima, cercando di migliorare i servizi esistenti nel lungomare di Bosa Marina. In quest’ottica sono stati avviati i lavori di sostituzione delle panchine della passeggiata “Dina Dore”.

“L’intervento si è reso necessario – evidenzia Federico Ledda, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici - a seguito dell’estremo deterioramento delle vecchie panchine in calcestruzzo, ora in demolizione. Le nuove panchine, anch’esse in calcestruzzo, saranno ulteriormente trattate con una resina che ne prolunga la conservazione. Sono quindi in fase di posa in opera trentanove panchine – aggiunge Ledda - che sostituiranno completamente le esistenti”.

Oltre alle opere d’arredo, annunciati anche altri interventi come l’ampliamento della rete di raccolta delle acque con la realizzazione di nuove caditoie che, oltre a raccogliere le acque meteoriche, consentiranno il più regolare smaltimento dell’acqua proveniente dagli utilizzi delle due fontane. “I lavori – sottolinea il vice sindaco - sono finanziati dal ministero dell’Interno di 37.500 euro”.

La capitale della Planargia punta sempre di più a farsi bella e attraente per i tanti turisti che in questo 2022 sono ritornati davvero in massa. I numeri delle presenze confermano come nella costa occidentale Bosa sia una delle località che piace di più. “Abbiamo già sfondato il muro delle 100.000 presenze nei primi 9 mesi - afferma il sindaco Piero Casula - contro i 71.850 di tutto lo scorso anno. Dati importanti considerando che ancora mancano le dichiarazioni di molte attività di accoglienza".

