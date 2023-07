A Bosa l’acqua ritorna potabile.

Così il sindaco Piero Casula ha revocato oggi l’ordinanza con la quale in città e a Bosa Marina disponeva di non usare l’acqua per uso domestico.

Il ripristino dei corretti valori di conformità ai parametri di legge dell’acqua dell’acquedotto comunale, ha permesso al primo cittadino di revocare l’ordinanza trasmessa alle Prefettura di Nuoro e Oristano, All’Asl di Oristano, Sian, Abbanoa, Polizia Locale, forze dell’ordine, Protezione Civile, Cri, compagnia Barracellare.

