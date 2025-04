A Boroneddu domenica 6 aprile ritorna l'appuntamento con la sagra degli asparagi e dei finocchietti selvatici. Inj prima linea nell'organizzazione della trentaseiesima edizione la Pro loco, in collaborazione con il Comune. Alle 11 apriranno gli stand dei prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare. Alle 12 prenderà invece avvio la degustazione dei prodotti a base di asparagi e finocchietti selvatici. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con il gruppo etnomusicale “Fantasias de ballos”. In occasione della manifestazione quanti raggiungeranno Boroneddu avranno inoltre la possibilità di effettuare delle escursioni in gommone sul lago Omodeo: saranno curate da Sea Wreck.

