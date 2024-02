Giovedì, dalle 9.30 nel piazzale della Scuola Elementare a Baressa, è in programma l’iniziativa “Mandorli in Fiore”. Un’iniziativa che rientra all’interno del progetto “Il Sentiero dei Magnifici”, messo in campo dal Centro di educazione ambientale di Baressa e sostenuto dall’amministrazione comunale.

«Il progetto – commentano il sindaco Mauro Cau e il suo vice Mirko Pisu - prevede la valorizzazione del nostro borgo, collegato al patrimonio naturalistico ed ambientale degli ulivi secolari, ma anche dei mandorli, un percorso a tappe alla scoperta dei nostri tesori». Attraverso i mandorli e gli ulivi secolari del paese, dunque, valorizzare e promuovere un intero territorio. Giovedì la giornata sarà rivolta soprattutto agli alunni e alunne della scuola elementare del paese. Alle 9.30 inizierà la passeggiata fra i mandorli in fiore e gli ulivi secolari.

«Riproponiamo – proseguono Cau e Pisu - la giornata dedicata al mandorlo in fiore per far apprezzare soprattutto ai più giovani lo spettacolo del risveglio della natura». «Una passeggiata – commenta Giovanna Cocco, referente del Ceas di Baressa - nella quale saranno inserite attività laboratoriali utilizzando la tecnica dell’interpretazione ambientale per favorire un legame con i luoghi e far comprendere ai bambini l’importanza del prendersi cura dell’ambiente come bene comune». «Una maniera intelligente di valorizzare le proprie risorse locali, rendendo i cittadini protagonisti di un progetto di promozione del simbolo per eccellenza di Baressa, il mandorlo», chiude il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda.

