Appuntamenti natalizi e non solo tra Baressa, Curcuris e Villa Verde.

A Baressa, giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, l'evento con Babbo Natale che consegnerà i doni ai bambini.

Venerdì, invece, “After Christmas Party”, negli spazi dell’oratorio parrocchiale: alle 16 il villaggio di Babbo Natale con giochi e dolciumi, alle 19 balli sardi con l’organettista Lorenzo Atzeni e alle 23.30, chiusura con la serata danzante in compagnia del deejay Tony C. A Curcuris, giovedì, in piazza “Sa Panghixedda”, è in programma il “Natale sardo in piazza”: dalle 17 verranno suonate le canzoni natalizie dall’organetto dal “Duo Fantafolk”.

Nello stesso pomeriggio anche il villaggio di Natale, tanti giochi e dolciumi per i più piccoli.

Infine, venerdì, a Villa Verde, nella biblioteca comunale, una serata di sport e amicizia con il Memorial Gianfranco Serra.

