Torna, sabato a Baradili, la rassegna “Primavera fra musica e teatro”. L’iniziativa, che animerà i centri della Marmilla fino alla seconda metà di maggio, è coordinata dall’associazione “Palazzo d’Inverno”, in collaborazione con il Consorzio Due Giare e i comuni ospitanti.

Nella prima edizione della rassegna sono tanti gli eventi in calendario pensati per grandi e piccini; un cartellone in cui si incontrano e dialogano arti varie, linguaggi e contenuti diversi. Una strategia che Palazzo d’Inverno persegue da sempre, con l’intento di espandere la cultura nelle sue infinite sfaccettature e in territori decentrati che necessitano continua rivitalizzazione culturale e occasioni di aggregazione.

L’appuntamento di Baradili è fissato per sabato alle 18, negli spazi dell’aula consiliare, con la Compagnia “Il Crogiuolo” che proporrà “Tutto l’amore del mondo”, con Gisella Vacca e Renato Muggiri. Nelle scorse settimane la rassegna aveva fatto tappa a Baressa, Usellus e Gonnosnò.

