Il questore di Oristano Giuseppe Giardina ha disposto la chiusura di un locale del centro storico, sempre molto frequentato dai più giovani.

Secondo quanto è stato accertato durante i controlli della polizia amministrativa il bar-pub Meet lounge bar di via Diego Contini non avrebbe avuto tutte le carte in regola sotto il profilo amministrativo: in particolare avrebbe funzionato come sala da ballo pur non avendo quella specifica autorizzazione. Così è scattato il provvedimento da parte della Questura che ha previsto la chiusura del bar per cinque giorni per la violazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per alcuni giorni quindi il locale dovrà tenere le serrande abbassate.

