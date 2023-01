Deve rispondere di tentato omicidio Leonardo Russo, il 21enne che la notte scorsa ha accoltellato un 17enne di Cabras in centro storico a Oristano.

Quando mancavano pochi minuti a mezzanotte, in vico Umberto (un vicoletto che collega via De Castro a via Dritta) c’è stata una lite per futili motivi. Pochi secondi e la situazione è degenerata: Russo ha estratto un coltello e ha ferito il rivale colpendolo all’addome.

Subito sono stati allertati i soccorsi, il ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso ed è ricoverato al San Martino, dai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore invece è riuscito a scappare fra i vicoli e le piazze del centro affollate di persone che stavano festeggiando il nuovo anno. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri che, nel giro di poco tempo, grazie alle testimonianze e ai filmati della videosorveglianza sono riusciti a individuare e rintracciare Russo che è stato fermato e arrestato. Al momento si trova in carcere a Massama.

