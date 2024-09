Momenti di paura questa sera per un incendio divampato all’interno del deposito della società agricola Ferrari a Pesaria, alle porte di Oristano.

Le fiamme sono divampate all’improvviso e in pochi secondi il rogo è diventato sempre più minaccioso. Grande preoccupazione e allarme per la presenza di un serbatoio di gasolio che si stava surriscaldando velocemente. Era concreto il rischio di un’esplosione ma il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano ha evitato conseguenze peggiori. I vigili hanno messo in sicurezza il serbatoio pieno di gasolio, hanno lavorato per circa un’ora per domare l’incendio e bonificare l’intera area.

© Riproduzione riservata