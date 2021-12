Una ventata di allegria ha invaso questa mattina il reparto di Pediatria del San Martino di Oristano. In corsia ha fatto tappa il “Babbo Silp in tour”, un'iniziativa del sindacato di polizia SILP CGIL di Oristano con la partecipazione di una delegazione dell'ordine di Malta. A bordo di un pulmino fiat Fiat d'epoca sono arrivati ​​6 poliziotti del sindacato che al posto della divisa indossavano i costumi gonfiabili di Babbo Natale, elfo, cowboy, ballerina e uomo blu. A suon di musica si sono esibiti in balletti regalando un po' di spensieratezza e sorrisi ai piccoli ricoverati. E hanno regalato una mattinata diversa anche alle dottoresse ea tutto il personale che ha applaudito l'esibizione. Sono stati donati due lettori DVD portatili, sette cofanetti di darti i animati della Walt Disney e di super eroi.

Babbo natale della polizia in pediatri

Poco prima la simpatica banda ha fatto tappa alla cooperativa Il Gabbiano, poi alla Luna blu a Terralba, alla Sea scout e alla città del sole a Guspini: qui sono stati donati video proiettori utili per le attività didattiche e ludiche. A tutti il ​​segretario Daniele Rocchi ha anche regalato circa 200 pandorini. "Facciamo quest'iniziativa da quattro anni poiché siamo sensibili alla fragilità dei più deboli-ha detto il segretario- Traghettare lo spirito del Natale in ospedale e nei sorrisi dei bambini speciali, è il dono più più bello che si possa realizzare".

