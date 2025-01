Rientra anche nel cono di osservazione della Protezione civile della Sardegna l’ondata di maltempo che si abbatterà sull’Isola nei prossimi giorni, con precipitazioni che si prevedono molto intense (fino a nubifragio).

Il bollettino della Protezione civile

In modo non consueto, nel bollettino del centro funzionale decentrato di via Biasi a Cagliari si sono sbilanciati con molte ore di preavviso e indicano un’allerta arancione in vista per i settori orientali della Sardegna, dove si ipotizza possano cadere fino a 100 millimetri di pioggia nell’arco di una giornata. I fenomeni saranno causati da un ciclone mediterraneo.

Secondo IlMeteo.it «nel corso del weekend il ciclone impatterà sull’Italia. Pioverà insistentemente in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia, in Calabria e poi anche in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Oltre alle piogge che potrebbero risultare anche alluvionali sulle isole maggiori, i venti rinforzeranno sui bacini meridionali dove sono attese tempeste di scirocco e levante con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte».

Se da una parte è una buona notizia, visto che quelle sono le aree più colpite dalla siccità, dall’altra si teme che l’eccesso di precipitazioni possa avere pesanti ripercussioni sul piano idrogeologico.

In quei giorni le temperature saranno in risalita, a causa dell’irruzione di forti venti di scirocco. Per domani, giovedì, invece, sono previste gelate nelle prime ore della giornata.

