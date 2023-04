Grande partecipazione alla manifestazione che si è tenuta questa mattina a Villagrande organizzata da Luigi Vacca, presidente dell'Anpi Ogliastra e da Gigi Pirroni, scrittore di Villagrande, in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione e della Resistenza che ha cambiato la storia d’Italia con la sconfitta del nazifascismo.

Una giornata dedicata in particolare al ricordo e alla figura del partigiano Albino Mereu, cittadino di Villagrande, il quale, dopo l’armistizio, si arruolò con i partigiani della 10° divisione Giustizia e libertà morendo eroicamente nella città di Alba (in provincia di Cuneo) il 15 aprile del 1945, e che viene descritto in diversi testi che documentano la sua storia come «il piccolo uomo sardo, tarchiato ma forte e coraggioso».

Per rendere omaggio a Mereu il sindaco, insieme alle altre figure istituzionali del paese, come il maresciallo, il vicesindaco e alcuni amministratori, ha deposto una corona di fiori. Lo stesso sindaco e alcuni parenti sono poi andati a casa dei fratelli del partigiano, Ottavio e Gabriele Mereu, classe 1923 e 1925, consegnando loro le tessere dell'Anpi. Durante la manifestazione si è espressa preoccupazione per dichiarazioni, decisioni e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che, in varie occasioni, sono apparse divisive e inadeguate.

Il presidente dell'ANPI Luigi Vacca ha dichiarato: «Siamo soddisfatti della buona riuscita della manifestazione, abbiamo evidenziato con forza, in questo giorno che unisce tutti gli italiani, il significato più profondo della liberazione e a chi ha contribuito a questa».

«Pensiamo – conclude Vacca – che i valori dell’antifascismo e della resistenza, incarnati nella Costituzione, non siano mai stati così attuali come oggi: è bene che libertà e liberazione, piena democrazia ed eguaglianza sociale, lavoro, pace, solidarietà orientino le istituzioni della Repubblica e la vita quotidiana dei cittadini».

