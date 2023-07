Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Villagrande Strisaili per furto aggravato e detenzione illegale di munizioni.

Dopo accertamenti che andavano avanti da tempo su furti, rapine e minacce (almeno 16 episodi) i militari del paese, unitamente alle Squadriglie anticrimine di Arzana e Lanusei, del Nucleo operativo, dei Cacciatori di Sardegna e con l'utilizzo di unità cinofile, hanno sequestrato 4 fucili ed una pistola, tutti legalmente detenuti, ma per i quali non venivano rispettate le normative relative alla sicura detenzione delle stesse, nonché munizioni per pistola e fucile, queste illegalmente detenute.

Sequestrate anche 15 cartucce e alcuni smerigli che sarebbero stati utilizzati per alcuni furti.

Ritrovati anche cavi della centrale elettrica di Villagrande e della guaina isolante. Proprio la centrale elettrica sarebbe andata spesso in tilt con i conseguenti disagi per la popolazione.

© Riproduzione riservata