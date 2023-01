C'era una volta un bellissimo ponte in legno, uno dei passaggi più amati dagli escursionisti e non solo. Il ponte alpino di Telettotes nel Supramonte di Urzulei necessita di interventi e tanta manutenzione. Sta letteralmente cadendo a pezzi.

Le condizioni in cui versa, con diverse lesioni che ne hanno ridotto sensibilmente la sicurezza, hanno portato il sindaco Ennio Arba a vietarne il passaggio pedonale con una specifica ordinanza. E non è la prima volta.

"È severamente vietato, per motivi di sicurezza, il transito pedonale nel ponte in legno sito in località Telettotes - si legge – l’Amministrazione comunale non sarà in qualunque modo responsabile verso eventuali azioni legali di risarcimento che verranno intentate".

La passerella in legno, che permette di attraversare il rio Codula di luna, lunga circa 10 metri e larga due, era stata realizzata nel lontano 2007. Ha superato duri test dati dalla portata dell'acqua, quando il rio veniva gonfiato dalle piogge. Ma il tempo e le intemperie, senza alcuna manutenzione, non lasciano scampo al bel ponticello. Ora off limits.

© Riproduzione riservata