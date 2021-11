I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana due giovani di Ulassai sorpresi in auto con 240 grammi di marijuana e un coltello tipo pattadese con lama di circa 10 centimetri.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori 40 grammi di marijuana e dodici cartucce di vario calibro in buono stato di conservazione.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. I due, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive residenze in regime di arresti domiciliari, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lanusei.

