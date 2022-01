Il Covid chiude le scuole a Tortolì. Alla luce della situazione epidemiologica gli istituti resteranno sbarrati fino al 31 gennaio.

Lo ha deciso il sindaco, Massimo Cannas, che con un’ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è valido da domani.

All’origine dello stesso, l’aumento dei contagi a e in particolare la diffusione del virus negli istituti scolastici. Dai tamponi antigenici eseguiti sugli studenti negli ultimi giorni sono emersi numerosi casi di positività. Da qui la decisione di sospendere la didattica in presenza per contenere il più possibile la diffusione del contagio.

Nella sua ordinanza il sindaco, confermando l'uso delle mascherine all'aperto, raccomanda la sospensione e rinvio delle manifestazioni, eventi, riunioni in luogo pubblico o privato, di carattere ricreativo-culturale, ludico e intrattenimento, che possano comportare assembramenti e pericolo per la propagazione del contagio.

Per ora è confermata la partita di calcio in programma domenica alle 15 allo stadio Fra Locci tra Tortolì e Ozierese.

