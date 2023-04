Le previsioni sono state rispettate. Nessun colpo di scena dell'ultimo minuto all’ufficio elettorale del Comune di Tortolì. Come previsto, e ampiamente annunciato, sono quattro le liste in corsa per elezioni comunali del 28 e 29 maggio prossimi.

Ambiscono allo scranno più alto del palazzo di via Garibaldi Lara Depau, Marcello Ladu, Franco Pili e Fabrizio Porrà.

Depau, 54 anni, ex vicesindaco con Massimo Cannas, è la candidata della civica “Libera Tortolì” di cui fanno parte: Antonio Anglani, Maria Cristina Bini, Sabrina Caredda, Antonio Maurizio Carretta, Francesca Congiu, Patrizia Nicoletta Laconi, Stefania Lepori, Carlo Marcia, Beatrice Meloni, Silvia Mereu, Massimiliano Mulas, Antonella Mura, Isabella Murru, Cristian Pinna, Benedetta Usala e Luigi Vacca.

Marcello Ladu (45), insegnante e consigliere di minoranza uscente, è al timone della lista di centrodestra "Nuove rotte per Tortolì-Arbatax". Con lui corrono Fabrizio Annarumma, Luigi Cardia, Rita Cocco, Simona Depau, Riccardo Falchi, Michele Fanni, Filippo Giacobbe, Maurizio Lorrai, Fausto Mascia, Mara Mascia, Pietro Muceli, Irene Murru, Vincenzo Nieddu, Walter Pessiu, Elena Sestu e Stefania Vargiu.

"Cambiamo insieme" è la lista di Franco Pili (61), ingegnere. È il risultato del binomio tra un gruppo della società civile e il Pd: Maria Grazia Capra, Giulia Cattari, Filippo Cherchi, Alfredo Ciampichetti, Daniela Deiana, Mario Deiana, Marco Demurtas, Antonio Ghironi, Marco Lai, Tiziana Mameli, Carla Manca, Michele Meloni, Gabriella Mucaria, Emanuele Solanas, Romina Todde e Giacomo Usai.

La lista "Obiettivo 2030", con Fabrizio Porrà (57), insegnante, è quella ispirata dal sindaco decaduto, Massimo Cannas, che però non figura nell'elenco, di cui fanno parte: Salvatore Comida, Valentina Cristo, Michela Iesu, Roberta Farigu, Francesco Frassanito, Emanuela Laconca, Sara Maddanu, Mirko Pili, Alberto Pilia, Vincenzo Pinna, Bruno Puddu, Paolo Puddu, Chiara Schiavone, Simonetta Serdino, Barbara Stochino e Monica Tascedda.

