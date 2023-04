Schianto auto-moto: un ferito trasportato in ambulanza all’ospedale di Lanusei.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, tra via Canonico Melis e la circonvallazione sud a Tortolì, vicino alla chiesa di Sant’Andrea. Per cause in corso di accertamento, il centauro è stato centrato da un’auto che tentava di immettersi in via Taramone. I soccorritori del 118, giunti sul posto poco dopo, hanno disposto il trasferimento in codice giallo del motociclista al Nostra Signora della Mercede. Le sue condizioni non sono gravi. In ospedale verrà sottoposto agli accertamenti del caso.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Tortolì. Sul posto anche il personale della Guardia di finanza di Arbatax.

