I carabinieri della Stazione di Tortolì hanno individuato e denunciato una coppia accusata di aver sottratto 250 euro dallo sportello automatico adibito al prelievo di denaro.

La somma era stata lasciata nella fessura del bancomat, per disattenzione, da una ragazza fiorentina in vacanza, che aveva effettuato un prelievo, dimenticandosi però di portarsi via i soldi.

I carabinieri di Lanusei hanno invece denunciato un giovane del posto: sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe violato la misura per recarsi in un vicino centro commerciale.

© Riproduzione riservata