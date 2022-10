Incidente stradale senza feriti nella parte finale di via Monsignor Virgilio. Un giovane portapizze in servizio per conto di un locale di Tortolì ha perso il controllo della Lancia Y ed è andato fuori strada. È successo intorno alle 20 all’altezza del supermercato Eurospin.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, diretta ad Arbatax, a causa di una manovra azzardata del conducente di una macchina con targa straniera.

La Ypsilon è piombata contro il palo che regge un’insegna pubblicitaria ed è rimasta in bilico tra la banchina e il parcheggio del supermercato. Illeso il giovane lavoratore. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Tortolì.

