Un anziano è stato investito in via Monsignor Virgilio, all’incrocio tra corso Umberto e via Cedrino a Tortolì.

Si tratta di un pensionato: è stato urtato da una Renault Clio che viaggiava in direzione del senso unico di via Nino Bixio. L’anziano era sulle strisce pedonali e passeggiava con un amico, rimasto incolume.

L’incidente è avvenuto oggi, poco prima delle 10. L’ambulanza della Croce Verde ha trasportato l’uomo, sbalzato a terra dopo l’urto, all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei: ha subìto alcune contusioni ma non è in gravi condizioni.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Tortolì ha disciplinato il traffico. È in corso l’accertamento del la dinamica dell’investimento.

© Riproduzione riservata