Nuova sede per la scuola civica di musica. Ufficiale il trasferimento dai locali de Su Troccu all’Ex Blocchiera Falchi.

La decisione rientra in un più ampio progetto di potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito del quale è stata rinnovata, per tre anni, anche la convezione con il Comune di Lanusei. La direzione artistica è affidata a Simone Pistis, coadiuvato dalla collaboratrice Marianna Fanelli.

«Noi - ha detto Stefania Vargiu, consigliere delegato alla Scuola civica - abbiamo creduto alla riapertura della Scuola consapevoli della sua importanza per la comunità, in particolare per le nuove generazioni. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale il rinnovo triennale della convenzione con il Comune di Lanusei, garantendo continuità al percorso formativo degli allievi. Un grande ringraziamento va fatto al direttore artistico, ai suoi collaboratori e agli insegnanti, per la professionalità e dedizione dimostrata nel progetto - conclude l'esponente della maggioranza Ladu. Con queste premesse a breve ripartiranno i corsi della Scuola civica di musica».

Per le conferme e le nuove iscrizioni c'è tempo fino al 10 ottobre prossimo.

